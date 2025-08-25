Lavrov'dan Putin-Zelenskiy zirvesi için şart: 'Gündem hazır değil'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir zirveye dair açıklamalarda bulundu. Lavrov, ABD merkezli NBC News'e verdiği röportajda, "Putin, Zelenskiy ile ancak bir zirve için gündem hazır olduğunda görüşmeye hazır fakat bu gündem şu anda kesinlikle hazır değil" ifadelerini kullandı.

Heyet seviyesinin yükseltilmesi önerildi

Lavrov, Putin'in daha önce ABD Başkanı Donald Trump'a İstanbul'da gerçekleştirilen üç tur görüşmeyi hatırlatarak müzakerelere devam etmeye hazır olduklarını aktardığını söyledi. Zirve için 'çok iyi hazırlanılması' gerektiğini vurgulayan Lavrov, İstanbul'daki görüşmelerde heyet seviyesinin yükseltilmesini önerdiklerini dile getirdi.

Rus Bakan, ayrıca son müzakerelerde Ukrayna'ya çalışma gruplarının oluşturulması teklifinde bulunduklarını ancak henüz yanıt alamadıklarını belirtti. Zelenskiy'nin acil önceliğinin Putin ile görüşmek olduğunu dile getirmesini ise 'oyun' olarak nitelendirdi.

"2022'deki anlaşma Boris Johnson ve Joe Biden tarafından engellendi"

Lavrov, Alaska'daki toplantıda Putin-Zelenskiy görüşmesinin doğrudan gündeme gelmediğini de ifade etti. Savaşın başlangıcında, 2022'de İstanbul'da yapılan görüşmelerde iki ülkenin taslak ilkelerde anlaştığını hatırlatan Lavrov, olası anlaşmanın dönemin İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından engellendiğini savundu.