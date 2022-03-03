Lavrov'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması: Krize çözüm bulunacağından şüphem yok
“Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler." diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile başlatılan barış müzakereleri ile ilgili, “Krize çözüm bulunacağından şüphem yok." açıklaması yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale 8. gününe girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Lavrov'un açıklamalarından satır başları:
- Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.
- (Rusya-Ukrayna) Krize çözüm bulunacağından şüphem yok
- (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Rusya'nın talepleri asgari düzeyde.
- Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna'da darbenin nasıl olduğunu biliyor.
- Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.
- Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez.
- (Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna cevap) Donbas'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batı'nın fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz.
- Harkov'da Rus askeri yok.