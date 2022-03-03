Lavrov'dan Ukrayna ile müzakere açıklaması: Krize çözüm bulunacağından şüphem yok

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale 8. gününe girerken Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Lavrov'un açıklamalarından satır başları:

- Nükleer silahlardan bahseden Rusya değil, Batı. Bize karşı gerçek bir savaş başlatmak istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.

- (Rusya-Ukrayna) Krize çözüm bulunacağından şüphem yok

- (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Rusya'nın talepleri asgari düzeyde.

- Biz her zaman görüşmelere açığız. Herkes Ukrayna'da darbenin nasıl olduğunu biliyor.

- Bugünkü durumlarda biz bu tehdide boyun eğemezdik. Çünkü Ukrayna’yı Rus karşıtı bir merkez haline getirdiler. Biz iyi niyetliyiz ama güvenliğimizin tehdit edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz.

- Rusya’nın güvenliği için neyin gerektiğini Batı belirleyemez.

- (Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna cevap) Donbas'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batı'nın fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz.

- Harkov'da Rus askeri yok.