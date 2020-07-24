Le Maire: ABD ek gümrük vergilerini kaldırmalı
Le Maire ABD'ye Avrupa ithalatına getirilen ek gümrük vergilerini kaldırma çağrısı yaptı.
Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Airbus'ın Dünya Ticaret Örgütü'nün talebi üzerine hükümet kontratlarında düzeltmelere gidecek olması sebebiyle, ABD'nin Avrupa ithalatına getirdiği ek gümrük vergilerini kaldırması gerektiğini söyledi.
Ek gümrük vergisi kapsamına 2019 yılının ekim ayında alınan ürünler arasında olan Fransız şarabı ithalatı yüzde 30 azaldı. Öte yandan Trump yönetimi Fransa'nın, 2021 yılında yürürülüğe alınacak dijital vergi yasası sebebiyle, 1,1 milyar euro değerindeki ithalatına ek gümrük vergileri getirmişti.