Le Maire: Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen Fransız hava yolu şirketi Air France'a maddi yardım yapılması için Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile anlaşma yapmak üzere olduklarını belirtti.

Le Maire, France Info radyosunda yaptığı açıklamada, AB Komisyonuyla müzakerelerin uzun ve zorlu geçtiğini söyledi.

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenen Air France'a maddi yardım yapılmasına ilişkin, "Air France dosyasında AB Komisyonu ile anlaşma yapmak üzereyiz." ifadesini kullanan Le Maire, bunun güzel bir şey olduğunu belirtti.

Le Maire, yardımın karşılığında Air France ile diğer hava yolu şirketleri arasında adil rekabetin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Air France-KLM ortaklığının COVID-19 salgının etkisiyle 2020'de 7,1 milyar euro zarar ettiği belirtilmişti. Şirketin cirosunun 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 59 azalarak 11,1 milyar euro olduğu aktarılmıştı.