Le Maire borç/GSYH oranının yüzde 119,8'e ulaşmasını bekliyor

02 Kasım 2020

Le Parisien gazetesine verdiği röportajda, COVID-19 salgını ile mücadele için uygulamaya konacak ikinci tur karantina, kapatma tedbirleri öncesinde 2020 yılı için borç/GSYH oranı beklentisinin yüzde 117,5 olduğunu hatırlatan Le Maire, ekonominin daha hızlı toparlanmasına ve daha rekabetçi hale gelmesine yardım için verilecek yeni destekler ile bu oranın yüzde 119,8'e çıkacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Le Maire, işletmelerin desteklenmeleri için sağlanacak yardımlar ile birlikte Kasım ayında 15 milyar euro ek harcama yapacaklarını belirtti.

Fransa, Mart ayından bu yana ekonomiye 470 milyar euro destek sağladı.

Diğer yandan, Le Maire COVID-19 salgınının yayılma hızının önümüzdeki 10 günde yavaşlaması halinde mağazalar için uygulamaya konmuş olan sınırlamaların gevşetilebileceğini söyledi.

Ancak Sağlık Bakanlığı danışmanı Jean-Francois Delfraissy daha önce yaptığı açıklamada, karantina tedbirlerinin Aralık'tan önce kaldırılmalarının muhtemel olmadığını söylemişti.