Le Maire: Krizle mücadelede vergilere yönelmeyeceğiz
Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Le Maire COVID-19 krizi ile mücadelede vergilerin artırılmayacağını söyledi.
Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Le Maire, hükümetin COVID-19 salgını nedeniyle oluşan ekonomik kriz ile mücadelede vergi artırma yoluna gitmeyeceğini duyurdu.
Fransa'nın toparlanma mücadelesinin sonuç vermeye başladığını ifade eden Le Maire, açıklanan teşvik paketinin yüzde 10'unun sene sonuna kadar ödeneceğini öngördüklerini söyledi.
Le Maire, kamu finansmanının kontrolü ve yapısal reformların ekonomik toparlanma ile sonuçlanacağını ifade etti ve 2020 yılı için ekonomik daralma öngörülerini yüzde 11'den yüzde 10 düzeyine çektiklerini belirtti.
Le Maire daha öne, Fransa ekonomisinin beklentilerden daha iyi performans göstererek daha olumlu sonuçlar alabileceğini söylemişti.