Le Marie: Bankaların faizleri düşük tutmalarını umuyoruz

24 Ağustos 2020

Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Marie, ülkesinin COVID-19 salgınının olumsuz etkilerini azaltmak adına düşük faiz oranları sunmaları konusunda bankalarla görüştüğünü açıkladı.

Le Marie ayrıca, COVID-19 salgınının olumsuz etkilerinin devam ettiğini ve daha önce yapılan ülke ekonomisinin 2020 yılında yüzde 11 daralacağı öngörüsünün halen geçerli olduğunu söyledi.

COVID-19 ölümlerinde dünyanın en yüksek yedinci can kaybı sayısına sahip olan Fransa, Avrupa'nın COVID-19 salgınından en şiddetli etkilenen ülkelerinden biri.