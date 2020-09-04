Le Marie: Fransa ekonomisi tahminlerden iyi performans gösterebilir

04 Eylül 2020

Fransa Ekonomi ve Finans Bakanı Bruno Le Marie, COVID-19 salgınının olumsuz ekonomik etkilerinden toparlanma konusunda doğru yönde olduklarını ve ülke ekonomisinin yıl sonu için yapılan gayri safi yurt içi hasıla tahminlerine göre daha iyi bir performans gösterebileceğini söyledi.

Bir televizyon kanalına konuşan Le Marie, "Sanıyorum sene sonu için yapılan yüzde 11 daralma tahminlerine göre, daha olumlu bir veri görebiliriz." dedi.

Le Marie daha önce yaptığı bir açıklamada, Fransa ekonomisinin salgın öncesi düzeyinden iki yıl önceki düzeylere dönmesi gerektiğini ifade etmişti.

Fransa Başbakanı Jean Castex perşembe günü 100 milyar euroluk bir destek paketi açıklamıştı.