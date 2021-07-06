Leyen: AB, Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyecek

Bir muhabirin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yapacağı ziyaretle ilgili bir soru sorması üzerine, AB'nin Kıbrıs konusunda çok hassas olduğunu ifade eden von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC’ye yapacağı ziyaretle ilgili olarak, "Bir süre önce Türkiye Cumhurbaşkanıyla konuşuyordum ve planlanan ziyarette çok nettim, bu ziyaretin nasıl olacağını izlemek konusunda çok hassasız" ifadelerini kullandı. Von der Leyen ayrıca, AB'nin Kıbrıs'ta iki devletli bir çözüm önerisini asla kabul etmeyeceğini yineledi.