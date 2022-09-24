Leyen'in sözlerine İtalya'dan tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen dün ABD'deki Princeton Üniversitesinde konuşma yaptı.

Burada İtalya'daki seçimlere ilişkin endişe taşıyıp taşımadığıyla ilgili soru üzerine Von der Leyen, demokratik tüm hükümetlerle çalıştıklarını belirterek, "işlerin zor bir yöne gitmesi durumunda, Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi araçlara başvurabileceklerini" söyledi.

Von der Leyen'in sözleri, pazar günü genel seçimlerin yapılacağı İtalya'da infiale yol açtı. Birçok İtalyan politikacı, AB Komisyonu Başkanı'na tepki gösterdi.

Anketlerde üçüncü sırada gözüken ve sağ ittifakla iktidara gelmesi muhtemel partilerden olan Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, akşam saatlerinde de bir grup partiliyle beraber protesto için AB'nin Roma'daki temsilciliği önüne gitti.

Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "İtalya saygıyı hak ediyor. Seçimlere üç gün kala tehdit, şantaj kabul edilemez. Tüm Avrupa'yı, İtalya'yı temsil etmesi gereken bir kişi diyor ki 'Eğer İtalyanlar kötü bir şekilde oy kullanırsa bunu durdurmak için nasıl müdahale edeceklerini biliyorlar.' Kullandığı utanç verici, tehdit edici, şantaj içeren sözlerinden ötürü AB Komisyonu Başkanı'ndan tüm İtalyanlar olarak özür bekliyoruz." diye konuştu.

Lig Partisi lideri, özgür ve demokratik biçimde akıllarıyla oy kullanacaklarını belirterek, Avrupa'da yetkili makamların İtalyanların oyuna saygı duyması gerektiğini söyledi.

Salvini, Von der Leyen için "Ya özür diler, ya da istifasını isteriz." dedi.

Bazı partililer de AB temsilciliğinin önünde "Ursula dışarı" ve "Utan" yazılı dövizler açtı.

Seçimin favorisi olarak gösterilen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni de Von der Leyen'in ifadelerinden rakiplerini sorumlu tutarak, "Von der Leyen konusunda sorumluluk seçimleri kazanma amacıyla İtalya'yı kötülemek için dünyayı dolaşan İtalyan soluna aittir. Bu kabul edilemez." dedi.

Demokratik Parti (PD) lideri Enrico Letta da Von der Leyen'den sözlerine açıklık getirmesini istedi.

Merkez partilerinden Italia Viva’nın Koordinatörü Ettore Rosato da Von der Leyen’in Avrupa ile ilgilenmesinin daha iyi olacağını kaydetti.

Von der Leyen'in ABD'deki konuşmasında andığı Polonya ve Macaristan, demokratik prensiplerde gerileme olduğu gerekçesiyle bir müddettir AB tarafından eleştiriliyor. AB, söz konusu ülkelere karşı para cezası, bütçeden alacakları payı kesme gibi yöntemleri devreye koyuyor.

Seçim kampanyası dönemi sona erdi

İtalya'da 25 Eylül'de yapılacak genel seçimler öncesinde siyasi partilerin kampanya dönemi sona erdi.

Ülkede pazar günkü seçimlerde yarışacak siyasi partiler, dün son mitinglerini yaptı. Ülkede oy verme işlemi başlayana dek sürecek "sessizlik" dönemine girildi.

Kamuoyu yoklamalarında ilk sırada görünen aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri (FdI) partisi lideri Giorgia Meloni, son mitingini Napoli kentinde yaptı.

Partisinin "post-faşist" olarak anılmasına değinen Meloni, "İtalya'nın Kardeşleri'nin kampanyası ve programı özgürlüğü savunmaya dayanıyor, bu yüzden biz hükümetteyken özgürlüğü daraltacağımıza inanmak güç." dedi.

Anketlerde ikinci sırada gelen merkez soldan Demokratik Parti lideri Enrico Letta ise kapanış mitingini Roma’daki Popolo Meydanı'nda gerçekleştirdi.

FdI'nin önerdiği başkanlık sistemine karşı çıkan Letta, "Direnişten ve faşizm karşıtlığından doğan İtalyan Anayasası’nı savunmayı tercih ettik. Dünyanın en güzel anayasasının sağ tarafından alt üst edilmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Letta, hafta başında Berlin'e gitmesiyle alakalı kendisini eleştiren sağ ittifaka da "Berlin'e gittiğim için eleştirildim çünkü Berlin’e gidiyorum, onlar Budapeşte’ye gidiyor. Ben Berlin'de Almanya Başbakanı'nı perşembe günü AB'nin yapacağı toplantı öncesi enerji maliyetlerine çözüm için ikna etmeye çalıştım." ifadeleriyle yanıt verdi.

Letta, anketlerde FdI'nin gerisinde olmalarına atıfta bulunarak, "Geri dönüş mümkün. Kazanmaya gidiyoruz." dedi.

Anketlerde üçüncü sırada yer alan Lig Partisi lideri Matteo Salvini ise Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i İtalya'ya yönelik sarf ettiği "İtalya'nın seçimlerden sonra zor bir yöne gitmesi halinde ellerinde buna yönelik araçlar olduğunu" sözleri dolayısıyla AB’nin Roma temsilciliği önünde protesto etti.

Kapanış mitingini başkentte yapan bir diğer parti ise 5 Yıldız Hareketi (M5S) oldu. M5S lideri Giuseppe Conte, Apostoli Meydanı'nda seçmenlerine hitaben yaptığı konuşmada, pazar gününün önemli olduğunu ifade ederek, kararsızlar dahil herkesi oy vermeye çağırdı.

Conte, Ukrayna'da barış istediklerini ve bunun için tek yolun barış müzakereleri olduğunu söyledi.

Ülkede 19. yasama dönemindeki parlamenterlerin belirleneceği genel seçimler için oylama pazar günü yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayacak ve gece 23.00'e (TSİ 00.00) kadar sürecek.