LG Electronics'in dördüncü çeyrekteki kârında düşüş!

Elektronik şirketi LG Electronics, 2024 yılının dördüncü çeyreği için 146,1 milyar Won ön faaliyet kârı açıkladı. Aynı dönemde gelir ise 22,78 trilyon Won olarak duyuruldu.

Gelir, bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,2 oranında artarken, faaliyet kârı yüzde 53,3 oranında azaldı.

Daha önce birçok menkul kıymet firması LG Electronics'in geçen yılın dördüncü çeyreğindeki faaliyet kârının 397 milyar Won civarında olacağını tahmin etmişti.

"Sağlam bir kâr yapısı elde etmeye çalışacağız"

2024 yılında 87,74 trilyon KRW konsolide gelir ve 3,43 trilyon KRW faaliyet kârı elde edildi. Bu, şirket tarihindeki en yüksek yıllık gelir için yeni bir rekora işaret ediyor.

LG yaptığı açıklamada, kalite ve maliyet gibi alanlarda temel rekâbet gücünü güçlendirmeye odaklanırken, sabit maliyet verimliliği yoluyla sağlam bir kâr yapısı elde etme çabalarını en üst düzeye çıkaracağını vurguladı.