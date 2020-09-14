Libya acil insani ve sosyal yardım bekliyor

14 Eylül 2020

Mehmet KAYA

Libya’da 1,5 milyondan fazla nüfusu bulunan ve Hafter yanlılarının doğrudan hedef aldığı Köroğlu Türklerine yönelik düzenlenen “Libya Türkiye İlişkileri Işığında Köroğlu Türkleri” başlıklı uluslararası sempozyum tamamlandı.

Türk halkı tanımıyor

Sempozyumun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ortadoğu Ahi Evran Mesleki Eğitimi Geliştirme Derneği (OMEG) Başkanı Ömer Kayır, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla Türkiye resmi olarak Köroğlu Türklerini tanıdı ama halkımız tanımıyor. Kardeşlerimizi bilmiyoruz. Akademik çalışma hemen hiç yok. Burada en önemli görevlerden biri basına düşüyor” dedi. Libya Uluslararası Kalkınma Programı-BINA Direktörü Mustafa El Sagezli (Mustafa Sakızlı) da Libya’da acil insani ve sosyal desteğe ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan acil olarak hassaten bu desteği bekliyoruz” dedi.

Libya’nın çimentosu

Basın toplantısına katılan Köroğlu Türklerinden Mustafa El Sagezli, çatışma ortamı ile gündeme gelmeyen ciddi bir insani sorun yaşandığını belirterek, Türkiye’den acil insani destek beklediklerini kaydetti. El Sagezli, “Şu anda 20 saate yakın elektrik kesintileri yaşanıyor. Yerleşim yerlerine su verilemiyor. Salgın nedeniyle ciddi sağlık sorunları doğmuş durumda.. Hassaten rica ediyoruz. Çok acil ve önemli bir konu.. Diktatöre karşı Türkiye halkı bizi nasıl koruduysa, sivil hayatı korumak için de şu anda yardıma ihtiyaç var” dedi.

Mustafa El Sagezli, dünyaya da mesaj vermek istediğini belirterek, “Köroğlu Türkleri Libya'nın çimentosudur. Biz Libyanın ayrılmasını değil birliğini savunuyoruz. Bize verilen destek nedeniyle Türk halkına da çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Görmezden gelemeyiz

Köroğlu Türklerinin resmi belgelerde nüfusunun 1,5 milyon veya üzerinde tahmin edildiğini ancak gözden kaçırılmaya, unutturulmaya çalışıldığını belirten Ömer Kayır, “Eğer Libya’ya sadece deniz, petrol, gaz diye bakarsak, sosyal dinamikleri anlamaz, Köroğlu Türklerini görmezden gelirsek büyük hata yaparız. Köroğlu Türkleri bizi karşılıksız seviyor. Bir beklentileri yok. Ancak gururlu insanlar. İsimlerini bile yanlış söylersek, görmezden gelirsek büyük bir hata yaparız” diye konuştu. Kayır, Köroğlu Türklerinin katliam tehdidi altında bulunduğunu ve varlık mücadelesi altında meşru Trablus hükümetini destekleyen silahlı güçlerin çok büyük bir kısmını oluşturduklarını hatırlattı.

“Hafter seküler, Köroğlu Türkleri İhvan” görüşü büyük bir yalan



Geçmişte Bingazi Büyükelçisi olarak görev yapan Ali Sait Akın, Köroğlu Türklerinin Hafter’in katliam tehdidi altında bulunduğunu belirtti. Hafter’i destekleyen güçlerin silah yanında propaganda desteği verdiğini de belirten Akın, Hafter’in selefi katliamcılara “rütbe vermekten” dahi kaçınmadığını, seküler bir siyaset güttüğü yönündeki propagandanın da “büyük bir yalan” olduğunu söyledi. Akın, Köroğlu Türklerinin İhvan ya da benzeri aşırı dinci olduğu yönündeki yalanların da propaganda amaçlı ortaya atıldığını vurguladı.