Libya, ekim ayı itibarıyla 1 milyon Mısırlı işçi alacak

Libya'ya ekim ayından itibaren bir milyon Mısırlı işçi gelmeye başlayacak. Libya Çalışma Bakanı Ali el-Abid er-Rıda, Mısır'a düzenlediği ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Ziyaret sırasında Mısır ile 19 milyar Libya dinarı (yaklaşık 4,24 milyar dolar) tutarında anlaşmalar imzaladıklarını kaydeden Rıda, anlaşmanın hangi sektör ve projelerle ilgili olduğu konusunda bilgi verdi.

Rıda, anlaşma imzalanan projelerin hayata geçirilmesi için 1 milyon Mısırlı işçiye ihtiyaç olduğunu ve işçilerin ekim ayının başından itibaren Libya'ya girmeye başlayacağını söyledi.

Bakan Rıda, anlaşmaların, kalkınma ve altyapı projelerini uygulamak için Mısırlı şirketlerle iş birliği çerçevesinde gerçekleştiğini sözlerine ekledi.

Mısır ile Libya arasında dün 14 mutabakat muhtırası ile 4 anlaşmaya imza atılmıştı.