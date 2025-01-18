'Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi' Trablus'ta başladı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü üyesi olan Libya, OPEC verilerine göre yaklaşık 48,4 milyar varilllik petrol rezervi ve 1,5 trilyon metreküplük doğal gaz rezerviyle, global anlamda enerji sektörünün lokomotif ülkelerinden olabilecek kapasitede.

Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da büyük bir potansiyele sahip ülkenin, son yıllarda petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji sektörlerinde yürütülen projeler ve uluslararası ortaklıklarla kapsamlı bir dönüşüme sahne olması planlanıyor. Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'nde, enerji sektöründeki dönüşüm projelerinin yanı sıra enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, yatırım fırsatları ve yenilenebilir enerji stratejileri gibi konular da masaya yatırılacak.

Sektörün devleri de Zirve'ye katıldı

Energy Capital & Power Üst Yöneticisi (CEO) James Chester, organizasyonda Libyalı paydaşlar ile uluslararası şirketler arasında diyalog ve iş anlaşmalarını kolaylaştıracağını dile getirdi ve ekledi: "Bu yılki zirve, geçen yıl Libya'da başarılı bir şekilde üretime başlayan Eni ve TotalEnergies gibi sektör devlerinin katılımıyla yatırım konusuna güçlü bir vurgu yapıyor. Etkinlik aynı zamanda, Libya'daki uluslararası petrol şirketlerinin artan varlığını coğrafi olarak stratejik bir hamle olarak ele alacak. Amiral gemisi panelimiz, bu trendin detaylarını inceleyecek, özel bir panel oturumu ise enerji sektöründe kadınların hayati rolüne dikkat çekecek."

Hükümet uluslararası lisanslama turu başlatmaya hazırlanıyor

Libya'nın gelecek beş yıl içinde petrol üretimini günlük 2 milyon varile çıkarmayı, doğal gaz üretimi ve ihracatı da artırmayı hedeflediğini belirten Chester, bu hedeflere ulaşmak için ülkenin yatırıma ihtiyacına vurgu yaptı. Chester, "Büyük operatörler faaliyetlerine yeniden başlarken hükümet de uluslararası bir lisanslama turu başlatmaya hazırlanıyor. Proje geliştiriciler ortak arayışında. Teknoloji ve yenilenebilir enerji firmaları için fırsatlar ortaya çıkıyor. Bu nedenle LEES, şirketlerin anlaşmalar yapması için stratejik bir platform sunuyor ve bu yılki etkinlikte çok sayıda olumlu gelişmenin yaşanmasını bekliyoruz."