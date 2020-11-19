Libya, Fransız Total ile petrol üretimini ve yatırımları görüştü

Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ve Fransız petrol şirketi Total , NOC'un çıkardığı petrol miktarını yükseltmeyi ve Total'in Libya'daki yatırımlarını artırmayı görüştü.

NOC Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sunallah, Total'in Orta Doğu ve Kuzey Afrika keşif ve üretim departmanının başı Stephane Michel ile yaptığı toplantıda Libya'nın petrol üretiminin günlük 1.25 milyon varile çıktığını söyledi.

Michel ise Total'in destek ve iş birliği sağlamaya hazır olduğuna vurgu yaptı.

Libya'nın petrol üretimi, Libya'nın doğusuna hakim olan Halife Hafter'e bağlı birliklerin ülkenin petrol ihracatını engelleyen sekiz aylık ablukayı Eylül'de kaldırması sonrasında istikrarlı bir şekilde artıyor.

Libya Devlet Yüksek Konseyi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı tutumuna tepki olarak Fransa ile ekonomik ilişkilerin durdurulması ve Fransız petrol şirketi Total ile yapılan petrol anlaşmasının feshedilmesi için hükümete çağrıda bulunmuştu.