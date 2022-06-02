Libya'da gaz arzı kesintiye uğradı, elektrik şebekesi tehlikede

GECOL yetkilileri, Ulusal Birlik Hükümetine bağlı sosyal medya hesabından yayımlanan basın toplantısında, Sirte Gaz Üretim ve İşleme Şirketinin bugün, üretimin durması nedeniyle Elektrik Şirketine gelecek hafta gaz tedarikini durduracağını bildirdiğini aktardı.

Yetkililer, gaz arzının kesintiye uğramasının elektrik şebekesinde ciddi zarara ve enerji üretiminde açığa yol açacağını vurguladı.



Libya'da petrol ve gaz ihracatı, kabile üyesi protestocuların ülkedeki bazı petrol sahaları ve limanlarında üretime engel olması nedeniyle 17 Nisan'dan bu yana yapılamıyor.

Göstericiler, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'den görevini Temsilciler Meclisi tarafından başbakan seçilen Fethi Başağa'ya devretmesini istiyor.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 17-18 Nisan'da ülkenin güneyindeki Fil ve Şerara petrol sahaları ile doğudaki Zeytuna ve Brega limanlarında "mücbir sebep" ilan ederek üretimin ve ihracatın durduğunu duyurmuştu.

Başağa ve Dibeybe hükümetleri

Libya'da yaklaşık 3 aydır Dibeybe ve Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor.

Ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin planlandığı gibi 24 Aralık 2021'de yapılamaması üzerine, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Başağa'yı başbakan seçmişti. Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini açıklamıştı.