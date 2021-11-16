Libya'da Hafter başkanlığa adaylığını açıkladı

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter, 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimlerinde aday olduğunu duyurdu.

Hafter, adaylığını, yerel televizyonda yayımlanan görüntülü mesajıyla duyurdu.

Hafter, "Demokrasinin kurallarına uygun olarak, mutabık kalınan yol haritasının uygulanması kapsamında ve Allah'a güvenerek başkanlık seçimlerinde adaylığımı ilan ediyorum." diye konuştu.

Libya'nın içine düştüğü krizden çıkmasının tek yolunun seçimler olduğunu söyleyen Hafter, "Başkan adaylığım, yönetim veya makam sahibi olma arzusundan dolayı değildir. Bilakis amacım halkımızın geleceğini belirleyecek süreçte onlara öncülük etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaddafi'nin başvurusu reddedilmişti

Libya Yüksek Seçim Komisyonu, Seyfülislam Kaddafi’nin başkanlık seçimlerine adaylığını dün reddetti.

Devrik lider Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin 24 Aralık'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri için önceki gün adaylık başvurusu yaptığı açıklanmıştı.