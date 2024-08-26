Libya'da petrol krizi! Petrol üretim ve ihracatı durduruldu

Libya'nın doğusundaki hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Başkanlık Konseyi tarafından görevlendirilen "devir ve teslim alma konseyi"nin Trablus'taki Merkez Bankasına "baskın" düzenlediğini ileri sürdü.

Hammad, yaptığı açıklamada, "Başkanlık Konseyinin ülkedeki en önemli finans kurumunu yasa dışı şekilde kontrol etmeyi amaçladığını" iddia etti.

Merkez Bankasına müdahalenin devletin tüm mali işlemlerinin tamamen durmasına yol açtığını savunan Hammad, Merkez Bankasında yaşananlar nedeniyle tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ettiğini ve bir sonraki duyuruya kadar petrol üretim ve ihracatının durdurulması kararı alındığını açıkladı.

Dibeybe’den petrol sahalarının sahte bahanelerle kapatılmasının engellenmesi uyarısı

Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise doğudaki hükümetin kararının ardından, Petrol ve Doğalgaz Bakanı Halife Abdussadık ile bir araya geldi.

Petrol ve doğal gazda verimliliği artırmaya yönelik onaylanmış planın hayata geçirilmesi sürecinin sıkı takip edilmesini isteyen Dibeybe, petrol sahalarının durumunun izlenmesi ve bunların "sahte bahanelerle" kapatılmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Libya'da Merkez Bankası krizi

Libya Merkez Bankası, 18 Ağustos'ta Bilgi Teknolojileri Müdürü Musab Muslim'in kaçırılması nedeniyle tüm işlemlerini askıya aldığını açıklamıştı.

Libya Başkanlık Konseyi, 18 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada, Libya Merkez Bankasına yeni başkan seçilmesi ve yeni yönetim kurulu oluşturulmasına ilişkin kararın yürürlüğe konmasına oy birliğiyle karar verildiğini duyurmuştu.

Açıklamada, kararın ülkede mali ve ekonomik istikrarın sağlanması, Merkez Bankasının görevlerini verimli ve etkili bir şekilde yerine getirmesi ve finansal hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması için alındığına işaret edilmişti.

Temsilciler Meclisi ise 19 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Libya Başkanlık Konseyinin aldığı kararı reddettiğini duyurmuştu.

Libya Merkez Bankası Başkanlığını 2011'den bu yana Sıddık el-Kebir yürütüyor.