Libya'da petrol üretiminin artması fiyatları baskılıyor

05 Kasım 2020

Libya'nın yeniden petrol üretimine başlayarak, günlük 1,6 milyon varillik üretime ulaşması uluslararası petrol piyasalarında fiyatları baskılıyor.

Uluslararası Petrol Ekonomisti Dr. Mamdouh Salameh, Libya'da petrol üretiminin 2011 seviyesi olan günlük 1,6 milyon varile ulaşmasının küresel petrol piyasasını etkileyeceğini belirterek, "Bu durum fiyatların varil başına 2-3 dolar düşmesine neden olabilir" dedi.

Londra merkezli ESCP Avrupa Ticaret Okulunda misafir öğretim üyesi olarak görev yapan Salameh, Libya'nın, büyük petrol sahaları ile pompalama istasyonlarında herhangi bir kesinti olmazsa yıl sonuna kadar mevcut üretim seviyesini koruyabileceğini söyledi.

Libya'nın, petrol piyasasına tam anlamıyla geri dönüşünün iç savaşın sona ermesine ve ülkede istikrarın yeniden sağlanmasına bağlı olduğunu vurgulayan Salameh, "Bu başarılırsa, Libya'nın günlük petrol üretimini yeniden 1,6 milyon varile çıkarması 1,5 yılı bulacaktır. Ülkenin, iç savaşın petrol altyapısına verdiği zararı zamanla onarması, birçoğu 6-7 yıldır atıl durumda olan petrol sahalarını ve pompa istasyonlarını bakıma alması gerekiyor" dedi.

Söz konusu üretimin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefiklerini (OPEC+) endişelendireceğine dikkati çeken Salameh, şu değerlendirmede bulundu:

"Libya'da petrol üretiminin 2011 seviyesi olan günlük 1,6 milyon varile ulaşması küresel petrol piyasasını etkileyecek ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturacaktır. Bu durum fiyatların varil başına 2-3 dolar düşmesine neden olabilir. Libya'nın petrol üretiminde 1 milyon varillik artış bile günlük 7,7 milyon varillik mevcut üretim kesintisini yaklaşık 800 bin varil düşürecektir. Bu durum da petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturacaktır."

"Libya petrolünün geleceği ülkedeki tesis ve limanların güvenliğine bağlı"

Politik risk ve petrol analisti Jose Chalhoub da Libya petrolünün geleceğinin ülkedeki stratejik petrol tesisleri ve limanların güvenliğine bağlı olduğunu ifade etti.

COVID-19 salgını nedeniyle azalan petrol talebinin fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiğini belirten Chalhoub, Libya'da üretimin günlük 1,6 milyon varillik seviyesine dönüşünün 2021'in ilk çeyreğine kadar mümkün olmadığını dile getirdi.

Chalhoub, Libya'nın OPEC+ grubunun üretim kesintisi anlaşmasından muaf olduğuna dikkati çekerek şu açıklamayı yaptı:

"Petrol piyasaları açısından ülkedeki kademeli, sağlam ve uzun vadeli bir canlanma, petrol talebindeki salgın kaynaklı daralma devam ettiği sürece, kısa ve orta vadede OPEC+ grubunun üretim kesintisi anlaşmasına hafif bir darbe anlamına gelebilir. Uzun vadede bunun uluslararası piyasalara etkisi, Libya'nın ne kadar varil pompalayıp ihraç edebileceğine ve OPEC+ grubunun bu durumu nasıl yöneteceğine bağlı olacaktır. OPEC+ grubu ya Libya'yı bu anlaşmaya dahil edecek ya da Libya kaynaklı üretim fazlasını dengelemek amacıyla daha fazla kesinti yapma kararı alacaktır."

NOC'un mücbir sebep halini kaldırmasıyla yeniden başlayan üretim, ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanlarının aktif hale gelmesiyle günlük 800 bin varil seviyesine ulaştı.

Libya'daki tüm petrol sahaları aktif hale geldi

Kaynak: AA