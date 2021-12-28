Libya'da seçimlerin 6 ay ertelenmesi gündemde
Libya'da yapılamayan seçimlerin 6 ay sonraya ertelenmesi ve ülkedeki partiler arasında genişletilmiş bir diyalog yürütülmesi etrafında yoğunlaştığı ifade edildi.
Libya Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinin 6 ay ertelenmesini ve partiler arasında kapsamlı diyalog başlatılmasını değerlendirdi.
Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi oturumuna katılan milletvekilleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen seçim dosyasını ele aldı.
Meclis Sözcüsü Fevzi en-Nuveyri, yaptığı açıklamada, seçimlerle ilgili milletvekillerinden çeşitli öneriler geldiğini söyledi.
Nuveyri, önerilerin, seçimlerin 6 ay sonraya ertelenmesi ve ülkedeki partiler arasında genişletilmiş bir diyalog yürütülmesi etrafında yoğunlaştığını belirtti.
Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.