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Libya'da seçimlerin 6 ay ertelenmesi gündemde

Libya'da yapılamayan seçimlerin 6 ay sonraya ertelenmesi ve ülkedeki partiler arasında genişletilmiş bir diyalog yürütülmesi etrafında yoğunlaştığı ifade edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Libya Temsilciler Meclisi, başkanlık seçimlerinin 6 ay ertelenmesini ve partiler arasında kapsamlı diyalog başlatılmasını değerlendirdi.

Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi oturumuna katılan milletvekilleri, 24 Aralık'ta yapılması planlanan ancak gerçekleştirilemeyen seçim dosyasını ele aldı.

Meclis Sözcüsü Fevzi en-Nuveyri, yaptığı açıklamada, seçimlerle ilgili milletvekillerinden çeşitli öneriler geldiğini söyledi.

Nuveyri, önerilerin, seçimlerin 6 ay sonraya ertelenmesi ve ülkedeki partiler arasında genişletilmiş bir diyalog yürütülmesi etrafında yoğunlaştığını belirtti.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi gereken başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesini önermişti.

 

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