Libya'da sel felaketi! Ölü sayısı 2 bini geçti, 7 bin kişi kayıp

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Hammad, sadece Derne kentinde ölenlerin sayısının 2 binden fazla olduğunu dile getirdi.

Hammad, Derne'deki durumu "felaket ve iyi değil" olarak nitelendirdi.

Libya doğusundaki hükümetin İçişleri Bakanı İsam Ebu Zeribe ise, Derne kentinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybeden 1500'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu, kayıp kişi sayısının ise 7 bine ulaştığını söylemişti.

Ülkede 3 günlük yas ilan edildi

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, ülkede yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenler için 3 günlük yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası Libya'nın Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerini etkilemişti.

Libya'nın doğusundaki yetkililer, fırtına nedeniyle tüm kamu ve özel eğitim kurumlarında derslere ara verilmesi, dükkanların kapatılması ve sokağa çıkma yasağını içeren bir dizi önlem almıştı.

Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarı "40 yılın en yükseği"

Libya'da Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğu bölgelerindeki yağış miktarının 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu ifade etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Sözcüsü Muhammed Hammude, ülkenin doğusunda meydana gelen sel felaketi dolayısıyla yapılan olağan üstü kabine toplantısı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hammude, meteoroloji verilerinin Cebel el-Ahdar bölgelerinde kaydedilen yağış miktarının yaklaşık 400 milimetreyi gösterdiğini ve bu miktarın Libya'da 40 yıldan uzun süredir kaydedilen en yüksek yağış miktarı olduğunu belirtti.

UMKE ve UMKE ATAK ekibi selden etkilenen Libya'ya gidecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 kişilik Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve UMKE ATAK personelinin sel felaketinden etkilenen Libya'ya gideceğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya'da binlerce insanın etkilendiği sel dolayısıyla bakanlık olarak afet bölgesine ekip ve ekipman gönderiyoruz. Tıbbi sarf malzemeleri ve cihazlar, ilaçlar hazırlandı. 11 kişilik UMKE ve UMKE ATAK ekibi bu gece yola çıkıyor. Libya halkına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

BAE, Katar ve Cezayir, selin ardından Libya'ya kurtarma ekipleri ve yardım gönderiyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Cezayir, Libya'nın doğusunda, Orta Akdeniz'de etkili olan "Daniel" fırtınası nedeniyle meydana gelen sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla ülkeye kurtarma ekipleri ve yardım göndereceklerini duyurdu.

BAE resmi ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, sel felaketinin yaralarını sarmak amacıyla Libya'ya kurtarma ekipleri ve acil yardım gönderilmesi talimatı verdi.

Selde hayatını kaybedenler için Libya devletine, hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerini sunan Al Nahyan, ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralılara ise acil şifa temennisinde bulundu.

Katar Emiri bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdi

Katar resmi ajansı QNA’nın haberinde de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Libya’nın doğusunda yağışların tetiklediği sellerden etkilenen bölgelere acil yardım gönderilmesi talimatı verdiği belirtildi.

Haberde, Al Sani'nin, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi’ye sellerde hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdiği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da “Cezayir, Libya hükümetine ve halkına en içten taziyelerini sunar ve bu afetin etkileriyle mücadelede dayanışma içinde olduğunu vurgular.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Cezayir’in Libya halkına yardım eli uzatmak ve ona destek olmak için yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.