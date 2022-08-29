Libya'da son yılların en şiddetli çatışması yaşandı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Cumartesi meydana gelen 32 kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından kent sokaklarında yanmış arabalar ve kurşun delikleri açılan binalar görülürken, Trablus hükümetinin nüfuzunu pekiştirdiği tahmin ediliyor.

Fethi Başağa yönetimi ile birlikte hareket eden güçler, başkentin kontrolünü ele geçirmek ve Abdulhamid Dibeybe hükümetini devirmek için Cumartesi günü Trablus'a girmeye çalıştı.

Aniden başlayan çatışmaların hızla sona ermesi endişeleri hafifletmedi. On yıldan uzun bir süredir kaos ve şiddetin hakim olduğu ülkenin batısındaki ve doğusundaki yönetim arasında geniş çaplı çatışmalar yaşanacağı endişeleri devam ediyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından Libya'da istikrarlı bir yönetim kurulamadı. Ülkenin doğu ve batısında kurulan rakip yönetimler arasında silahlı mücadele 2014 yılından bu yana devam ediyor.

Zengin petrol yataklarına sahip olan Libya'da petrol üretimine çatışmalar nedeniyle defalarca ara verildi.

Ülkenin doğusuna hakim olan Başağa'nın başkent Trablus ve ülkenin batısını kontrol altına alması hafta sonundaki çatışmaların ardından zorlaşmış gözüküyor. Ancak ülkenin doğusu ve batısındaki rakip yönetimlerin birbirlerine üstünlük kurma mücadelesini sona erdirecek siyasi ve diplomatik bir çözüme yönelik adım da atılmıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamaya göre Trablus'taki çatışmalarda 32 kişi hayatını kaybederken 159 kişi de yaralandı. Bu kişilerden kaçının asker kaçının ise sivil olduğu açıklanmadı.