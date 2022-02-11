Libya'da Temsilciler Meclisi'nce başbakan seçilen Başağa'dan açıklama

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi tarafından dün yeni başbakan seçilen Fethi Başağa, Abdulhamid Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inandığını ifade etti.

Başkent Trablus’taki Mitiga Havalimanı’na gelişinde basın mensuplarına konuşan Başağa, Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi ile iş birliği içerisinde olacağını söyledi.

Başağa açıklamasında, “Dibeybe’nin demokratik sürece saygı duyacağına inanıyoruz.” dedi.

Fethi Başağa açıklamasında ayrıca şunları kaydetti:

"Dünya ülkeleri ile ilişkimiz karşılıklı saygıya dayalı olacak. Bu zor süreçteki çalışmaları için Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki Ulusal Birlik Hükümeti’ne teşekkür ediyorum. Bir sonraki hükümet herkes için olacak."

Birleşmiş Milletler (BM) Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesinin ardından örgütün hala Abdulhamid Dibeybe'yi ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdığını bildirdi.

BM'den açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Libya'daki hükümet kriziyle ilgili soruları yanıtladı.

Genel Sekreter Antonio Guterres'in Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın sahada olduğunu ve tüm taraflarla görüşmeler yaptığını belirten Dujarric, Dibeybe'ye yönelik suikast girişimi haberlerini gördüklerini ancak doğrulayamadıklarını söyledi.

Dujarric, BM'nin Libya'da hangi hükümeti tanıdığının sorulması üzerine, Abdulhamid Dibeybe'yi hala ülkenin geçici başbakanı olarak tanıdıkları yanıtını verdi.

Dibeybe, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in yeni bir hükümet kurulması yönündeki çalışmalarına ilişkin, "İktidarı yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğim ve diğer adayların da çekilmesi durumunda başbakanlık yarışından çekileceğim." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması kararı

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisinde, yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması kararı alındı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, Meclis oturumuna katılan milletvekillerinin Anayasa beyannamesinin 30. maddesinin 12. fıkrasında değişiklik yapılmasına karar verdiğini açıkladı.

Yapılan değişikliğe göre, 3 bölgeyi temsil eden 24 kişilik bir yeni Anayasa Komisyonu oluşturulması, burada yer alacak uzmanların da Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden olmak üzere yarı yarıya seçilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu komisyonun 45 gün içinde Anayasa'da düzenlemeler içeren bir taslak oluşturması ve taslağın referandum için Yüksek Seçim Komisyonuna havale edilmesi öngörüldü.

Mısır, karardan memnuniyet duyduğunu açıkladı

Mısır, Tobruk Temsilciler Meclisinin eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa’yı başbakan olarak seçmesinden memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır'ın Libya'daki gelişmeleri takip ettiği ve krizin çözümünün sadece Libya halkının elinde olduğu belirtildi.

Mısır’ın, "Temsilciler Meclisinin Libya Devlet Yüksek Konseyi ile istişareler sonucu aldığı karara değer verdiği" kaydedilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Mısır, Libya’nın güvenlik ve istikrarının korunması, Libya halkının taleplerinin karşılanması ve ülkedeki taraflar arasında ulusal kapsamlı uzlaşının sağlanması adına bütün Libyalı taraflarla iletişim kurmaya devam edecektir."

Açıklamada ayrıca Mısır’ın, Libya’daki “yeni hükümetin, ülkenin kendi topraklarındaki birlik ve beraberliğini sağlayarak, seçimlerin yapılması için gerekli güvenli ortamı sağlayacağına ve Libyalı taraflar arasında onaylanan yol haritasının tüm gerekliliklerini yerine getirecek güçte olduğuna inandığı" aktarıldı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Libya’nın doğusundaki Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta yaptığı oturumda eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Tobruk’ta gerçekleşen oturumda, ülkenin doğusundaki milletvekilleri hazır bulunurken ülkenin batısındaki temsilcilerin çoğu katılmamıştı.

Ülkenin doğusundaki milletvekilleri ve batısındaki bazı siyasi aktörler 24 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevinin sona erdiği görüşünü dile getiriyor.