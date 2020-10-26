Libya'daki tüm petrol sahaları aktif hale geldi

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), El-Fil ile birlikte ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiğini duyurdu.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtımı ve ihracatından sorumlu NOC'den yapılan yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki El-Fil petrol sahasındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığı belirtildi.

El-Fil sahasındaki "mücbir sebeplerin" kaldırılmasıyla birlikte ülkedeki tüm petrol sahaları ve limanların aktif hale geldiği ifade edilen açıklamada, El-Fil sahasından sorumlu işletmeye üretime başlaması ve ham petrolün önümüzdeki günlerde kademeli olarak normal seviyelerine dönmesi için talimat verildiği kaydedildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu cuma günü yaptığı açıklamada, Ras Lanuf ve Sidra petrol limanlarındaki mücbir sebep halinin kaldırıldığını duyurmuştu.

Ekonomisinin tamamına yakını petrole dayalı olan Libya'da, hidrokarbon kaynaklarının yaklaşık yüzde 80'i Halife Hafter kontrolündeki doğu bölgelerinde bulunuyor.

Hafter, eylül ayında yaklaşık 200 günlük petrol üretimine uygulanan blokajı kaldırdığını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams da 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Cenevre'deki 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda, Libyalı tarafların ülke genelinde kalıcı ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurmuştu.