Libya'dan Avrupa'ya gaz mesajı: Üretim artışı hedefleniyor

Libya Ulusal Petrol Şirketi Başkanı Massoud Suleman, Libya'nın önümüzdeki beş yıl içinde doğal gaz üretimini artırmayı ve 2030'un başına kadar Avrupa'ya yönelik ihracat kapasitesini genişletmeyi hedeflediğini açıkladı.

Suleman, Katar'da düzenlenen LNG2026 konferansında yaptığı konuşmada, doğal gaz üretiminin günlük yaklaşık 1 milyar standart kübik feet seviyesine çıkarılmasının planlandığını belirtti. Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında şeyl gazına yönelik arama faaliyetlerine başlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

80 trilyon kübik feet doğal gaz rezervi

Libya'nın toplamda 80 trilyon kübik feet doğal gaz rezervine sahip olduğunu aktaran Suleman, bu rezervlerin geleneksel ve geleneksel olmayan kaynaklar arasında dağıldığını kaydetti.

Öte yandan Suleman, Libya'nın son ihale turuna ilişkin sonuçların 11 Şubat'ta açıklanmasının planlandığını söyledi. İhaleye Asya, Avrupa, Kuzey Amerika, Orta Doğu ve Afrika'dan 37 şirketin katıldığını belirten Suleman, bu şirketler arasında Chevron, Eni, ConocoPhillips ve Repsol'un yer aldığı bir konsorsiyumun da bulunduğunu ifade etti.