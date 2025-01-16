Libya'dan enerji sektörünü canlandıracak yeni adım!

Devlet gelirlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturan enerji sektörünü canlandırmak amacıyla ciddi adımlar atacağını açıklayan Libya'da NOC, 2025'te kara ve denizde 22 ayrı blokta petrol ve doğal gaz arama faaliyetleri için uluslararası lisanslama turunu başlatmayı planladığını duyurdu.

Repsol, Eni, Sonatrach, bp, OMV ve TotalEnergies gibi uluslararası şirketlerin yaklaşık 10 yıl aradan sonra Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlaması ülkenin petrol ve doğal gaz sektörüne olan ilgiyi somutlaştıran adımlar arasında yer alıyor.

Ham petrol ve doğal gaz üretiminde 2013'ten beri en yüksek seviye

Günlük 2 milyon varil seviyesine çıkarmayı hedefleyen Libya, ham petrol ve doğal gaz üretimi günlük 1,6 milyon varili aşarak 2013'ten bu yana yüksek seviyesine ulaştı. Libya'nın petrol ve doğal gaz sektörlerindeki gelişmelerin küresel enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağı değerlendiriliyor. Bu doğrultuda, yeni keşifler ve uluslararası işbirliklerinin ülkeyi küresel enerji piyasasında daha güçlü bir konuma taşıması bekleniyor.

Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkeyle yeni enerji işbirliklerine imza atmak isteyen Libya, ülkedeki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere 18 Ocak'ta Trablus'ta Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi düzenleyecek. Energy Capital & Power'ın Libya Başbakanlığı, Libya Petrol ve Gaz Bakanlığı, NOC ve Libya Yenilenebilir Enerji Kurumu'nun desteğiyle düzenlediği zirvenin, yeni anlaşmalara da ev sahipliği yapması bekleniyor.