Libyalı taraflar anayasa için Mısır'da 3. kez toplandı

Libya Anayasa Komitesi, 24 Aralık'ta yapılacak genel seçimler için gerekli anayasal düzenlemeleri görüşmek üzere Mısır'ın turistik kenti Hurgada'da 3’üncü kez bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı, Libya krizindeki tarafları temsil eden Libya Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk kentindeki Libya Temsilciler Meclisi'nden (TM) 10'ar kişilik iki heyetin katılımıyla gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, Hurgada'da üçüncü kez düzenlenen toplantıya video konferans yoluyla katılarak yaptığı konuşmada, görüşmelerin 3 gün süreceğini belirtti.

Stephanie, konuşmasında, önümüzdeki Libya seçimleri için oluşturulacak anayasa taslağının tarafların ortak kararıyla referanduma sunulmasının önemini vurguladı.

BM öncülüğünde, Libya'daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişi ile yürütülen "Libya Siyasi Diyalog Forumu" kapsamında, 24 Aralık'ta ülkede genel seçimlere gidilmesi kararlaştırılmıştı.