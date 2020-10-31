Libyalı taraflar ilk defa ülke içinde toplanacak
Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), "5+5 Ortak Askeri Komitesi"nin 2-4 Kasım tarihlerinde Libya'da toplanacağını duyurdu.
UNSMIL'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 5+5 Ortak Askeri Komitesinin, beşinci tur toplantılarının, 2-4 Kasım'da Libya'nın güneybatısındaki Gadamis kentinde yapılacağı belirtildi.
Açıklamada, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasının ardından gerçekleştirilecek beşinci tur toplantılara, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın katılacağı ifade edildi.
UNSMIL, toplantıya katılacak tarafların, daimi ateşkes anlaşmasını hayata geçirecek ve Cenevre'de varılan ateşkesi izleyecek mekanizmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunacağını kaydetti.
Söz konusu toplantı, Libya'da gerçekleştirilecek ilk toplantı olma özelliği taşıyor.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de gerçekleşen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarının dördüncü turunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını duyurmuştu.
Kaynak: AA