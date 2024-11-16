Libyalılar için oy verme günü: 58 belediyenin meclis üyeleri belirleniyor

Libya'da ilk grup belediye meclisi seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Libya'daki 106 kentin 58'inin belediye meclisi seçimleri bugün yapılıyor. İlk grupta Misrata ve Zliten dışında büyük kentler yer almıyor.

Başkent Trablus ve büyük ketlerin yer aldığı ikinci grup kentlerin belediye meclisi seçimlerinin ise 2025’te yapılması planlanıyor. Libya'da nüfusu 25 bin ve altında olan kentlerde 7, nüfusu 25-75 bin arasında olan kentlerde 9 ve nüfusu 75 bin üzeri olan kentlerde ise belediye meclisine 11 üye seçiliyor.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, dün yaptığı açıklamada, belediye seçimlerini "Libya'yı parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerine götürecek bir ilerleme" olarak nitelemişti.