Libya'nın üretime devam etmesiyle petrol fiyatları geriledi

12 Ekim 2020

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi olan, ancak örgütün üretim kısıntılarından muaf olan Libya'nın Ulusal Petrol Kurumu (NOC), ülkenin en büyük petrol sahası olan Sharara’da mücbir durumun kaldırıldığını duyurdu.

NOC'tan yapılan yazılı açıklamada, “Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grupla varılan anlaşmanın ardından mücbir durumun kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, “petrol üretimini engelleyecek adımlardan kaçınmaları ve bölgenin güvenliğini ihlal etmemeleri konularında milislerle uzlaşmaya varılmasının ardından, ilgili firmaya petrol üretimine başlaması için hazırlıklar yapması talimatı verildiği” de belirtildi.

Sharara petrol sahasında geçen haziran ayında mücbir durumun kaldırıldığı ve üretime tekrar başlandığı duyurulmuştu. Ancak Hafter’e bağlı milislerin engellemeleri nedeniyle çok kısa bir süre sonra üretim sonlandırılmıştı.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" isimli silahlı grup, Almanya'da Libya krizine ilişkin uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden bir gün önce, 18 Ocak'ta Petrol Hilali bölgesinde bulunan Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki ihracat limanlarını kapatmıştı.

NOC, limanların ve tedarik hatlarının Hafter milisleri ve yanlıları tarafından kapatılması nedeniyle 18 Ocak'ta "mücbir sebep" ilan ettiğini duyurmuştu. Hafter yanlısı aşiret liderleri de Sharara ve El-Fil petrol sahalarında üretimi durdurduklarını açıklamıştı.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, Delta kasırgasının bölgede etkisini kaybetmesiyle ABD'nin ham petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği Meksika Körfezi'nde enerji şirketlerinin, daha önce durdurdukları üretim faaliyetlerine geri dönmeye başlaması etkili oldu.

Norveç'te 30 Eylül'de başlayan ve ülkede petrol ve doğal gaz üretimini yaklaşık yüzde 25 azalma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan grevin, taraflar arasında cuma günü varılan anlaşmayla sona ermesi de fiyatlardaki düşüşü destekledi.

Öte yandan, ABD'nin kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 adet artış göstererek ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlasına işaret ediyor.

Gelişmeler etkisiyle, aralık ayı teslimatları için Brent petrol fiyatları yüzde 0,84 düşüşle varil başına 42,49 dolara ve kasım ayı teslimatları için ABD hafif petrolü (WTI) fiyatları yüzde 0,79 düşüşle 40,28 dolara geriledi.

Kaynak: AA