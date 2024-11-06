Liderlerden Trump'a peş peşe tebrik mesajları

Amerikalılar kadar siyasi liderlerin de yakından takip ettiği ABD başkanlık yarışını resmi olmayan ilk sonuçlara göre eski başkan Donald Trump kazandı.

Hem ekonomik hem de diplomatik ilişkileri etkileyecek yeni dönem için liderder peş peşe tebrik mesajları yayınladı.

Erdoğan: 'Dostum Trump'ı tebrik ediyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın zaferine yönelik 'dostum' diyerek hitap ettiği bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında "Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump'ı tebrik ediyorum." dedi.

Macron'dan ilk mesaj

Trump'ı tebrik eden bir mesaj yayınlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, "Tebrikler, Başkan Donald Trump. Daha önce 4 yıl boyunca olduğu gibi, daha fazla barış için sizinle birlikte çalışmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

'Tarihi seçim zaferi'

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'la çalışmaktan mutluluk duyacağını belirterek, "Seçilmiş Cumhurbaşkanı Donald Trump'ı tarihi seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda sizinle çalışmaktan mutluluk duyacağım." dedi.

İsrail ile Amerika arasındaki ittifaka bağlılık mesajı

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu, Trump'ın zaferini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Netanyahu, paylaşımında "Sevgili Donald ve Melania Trump, tarihin en büyük geri dönüşünü kutluyoruz. Beyaz Saray'a tarihi dönüşünüz, Amerika için yeni bir başlangıç ve İsrail ile Amerika arasındaki büyük ittifaka güçlü bir yeniden bağlılık sunuyor. Bu çok büyük bir zafer." ifadelerini kullandı.

Meloni'den kardeşlik mesajı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, tebrik paylaşımında ABD ve İtalya'nın kardeş ulus olduğunu belirterek, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, Amerika Birleşik Devletleri'nin gelecek dönem başkanı Donald Trump'ı içten tebrik ederim. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan "kardeş" uluslardır. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır." dedi.

'Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zaferdi'

Macaristan Başbakanı Viktor Orban sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ABD siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü. Başkan Trump'ı muazzam zaferinden dolayı kutluyorum. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zaferdi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'den dikkat çeken tebrik mesajı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ın zaferine ilişkin uzun ve dikkat çeken bir mesaj yayımladı. Zelenskiy mesajında, Trump'ı "etkileyici zaferi" için tebrik ederken eylülde Trump ile "muhteşem" bir toplantı düzenlediklerini hatırlattı.

Zelenskiy, Ukrayna'da adil bir barışın olması konusunda Trump ile ortak çalışmak istediklerini kaydederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum. Bu tam olarak Ukrayna'da adil barışı pratikte yaklaştırabilecek ilkedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Başkan Trump'ın kararlı liderliği altında güçlü bir ABD dönemini dört gözle bekliyoruz" diyen Zelenski, açıklamasını şu şekilde tamamladı:

"Her iki ülkenin de yararına olacak karşılıklı fayda sağlayan siyasi ve ekonomik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Avrupa'nın en güçlü askeri güçlerinden biri olan Ukrayna, müttefiklerimizin de desteğiyle Avrupa'da ve Transatlantik toplumunda uzun vadeli barış ve güvenliği sağlamaya kararlı. Başkan Trump'ı şahsen tebrik etmek ve Ukrayna'nın ABD ile stratejik ortaklığını güçlendirmenin yollarını görüşmek için sabırsızlanıyorum."