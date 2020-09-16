Lighthizer: DTÖ'nün reforma ihtiyacı var

16 Eylül 2020

Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) ABD'nin Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne ek gümrük vergisi uygulamasını "vatandaşları korumak adına alınan önlemler" olarak savunmasını kabul etmemesini yorumlayan ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, "DTÖ yönetiminde bir reforma ihtiyaç var" dedi

Lighthizer ayrıca, DTÖ'nün Çin'in adil olmayan ticari uygulamalarını tespit etme konusunda "tamamen yetersiz" kaldığını söyledi.

Çin karardan memnun

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, DTÖ'nün kararının, ABD'nin Çin'e uyguladığı ek gümrük vergilerinin uluslararası ticaret kurallarını aykırı olduğunu gösterdiğini söyledi.

Dünya Ticaret Örgütü'ünden (DTÖ) yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 2018 ve 2019 yıllarında Çin'den gelen 200 milyar dolarlık ürüne uyguladığı ek gümrük vergilerinin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na uyumsuz olduğu belirtilmişti.