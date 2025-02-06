Listeye Hollanda da eklendi: DeepSeek yasaklandı

Hollanda'da hükümete ait cihazlarda, Çin merkezli yapay zeka sohbet robotu DeepSeek'in yapay zeka uygulamasının kullanımına yasak getirildi.

Hollanda tarafından DeepSeek "casusluk eğilimli bir uygulama" olarak nitelendirildi ve bu nedenle kamu cihazlarında kullanımının yasaklandığı kaydedildi.

Dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısı yapılmıştı

Hollanda'da Kamu Yayın Kuruluşu (NOS) haberine göre, Dijitalleşme ve Krallık İlişkilerinden Sorumlu Devlet Bakanı Zsolt Szabo, DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımının yasaklandığını belirtti.

DeepSeek'in kullanım yasağının merkezi hükümet cihazları için geçerli olduğu ve yerel yönetimlerin çalışanlarına yönelik benzer bir kısıtlamayı kendilerinin getirebileceği ifade edildi.

Hollanda Kişisel Verileri Koruma Kurumu'ndan geçen hafta yapılan açıklamada DeepSeek'in dikkatli ve temkinli kullanılması çağrısında bulunulmuştu.

Başka ülkelerde de yasaklanmıştı

Çin'de High-Flyer Capital Management fonunun desteklediği DeepSeek, diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle ve az sayıda çip kullanarak geliştirdiği açık kaynaklı yeni modeli DeepSeek-R1'i, 20 Ocak'ta piyasaya sürmüştü.

Güney Kore, güvenlik endişeleri nedeniyle Çin merkezli yapay zeka sohbet robotu DeepSeek AI kısıtlama getirdi. Ocak ayı sonunda İtalya'nın veri koruma otoritesi platforma ülke genelinde yasak getirirken, Avustralya da resmi sistemlerde erişimi kısıtlamıştı.

ABD hükümeti DeepSeek AI'yi resmi olarak yasaklamamış olmasına rağmen, ABD Donanması ve NASA gibi bazı federal kurumlar güvenlik ve gizlilik endişeleri nedeniyle erişimi engellemişti.