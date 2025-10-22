Litvanya’da bütçe krizi: Savunma Bakanı istifa etti

Litvanya siyasetinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı Dovile Sakaliene, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sakaliene, istifa kararını “Savunmanın nasıl güçlendirileceği konusunda Başbakan’la tamamen farklı bir anlayışa sahibiz” sözleriyle açıkladı.

Bir ay öncesine kadar iş birliği umudu taşıdığını söyleyen bakan, “Artık mümkün değil” diyerek ayrılığın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

“Savunma bütçesi GSYH’nin en az yüzde 5,5’i olmalı”

Sakaliene, savunma harcamalarına yeterli pay ayrılmadığı gerekçesiyle hükümeti eleştirdi.

Litvanya’nın mevcut jeopolitik konumunun daha güçlü bir savunma bütçesi gerektirdiğini savunan Sakaliene, savunma harcamalarının GSYH’nin en az yüzde 5,5’ine ulaşması gerektiğini vurguladı.

Ancak hükümetin gelecek yıl için hazırladığı taslak bütçede, Savunma Bakanlığı’na daha düşük kaynak ayrıldığı öğrenildi.

Sakaliene, bu nedenle bakanlığın planladığı bazı alımlardan vazgeçmek zorunda kaldığını ve bunun “kabul edilemez bir taviz” olduğunu ifade etti.

“Geçmişte de aynı hatalar yapıldı”

İstifa açıklamasında geçmiş hükümetlere de atıfta bulunan Sakaliene, önceki dönemlerde savunma bakanlarının ve maliye yöneticilerinin baskılara boyun eğdiğini, savunma bütçesinin bu yüzden kısıldığını söyledi.

Ayrıca askeri liderlerin de çoğu zaman bu duruma karşı yeterince direnç göstermediğini belirterek, “Savunmamızın güçlü kalması için bu döngüyü kırmamız gerekiyor” dedi.

Başbakan güvenini kaybetti

Litvanya basınında yer alan haberlere göre, Başbakan Inga Ruginiene, Sakaliene’ye olan güvenini yitirdi.

Ruginiene’nin sabah saatlerinde Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede, Savunma Bakanı’nı görevden alma kararını ilettiği bildirildi.

Sakaliene’nin istifasının, hükümet içinde son aylarda artan bütçe ve güvenlik politikası anlaşmazlıklarının bir sonucu olduğu değerlendiriliyor.