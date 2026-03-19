LNG gerilimi tırmanıyor: Trump’tan İran’a 'yıkım' tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail’in Orta Doğu’daki gelişmelere duyduğu tepki nedeniyle İran’daki Güney Pars doğalgaz sahasını hedef aldığını ifade etti.

Trump, saldırının tesisin sınırlı bir bölümüne yönelik olduğunu vurgulayarak, "Saldırı, tesisin nispeten küçük bir bölümünü hedef aldı. ABD bu saldırıdan haberdar değildi ve Katar’ın da hiçbir şekilde bu saldırıyla ilgisi yoktu. Hatta böyle bir saldırının gerçekleşeceğinden haberi bile yoktu" dedi.

İran’ın Katar’a misillemesi...

Trump, söz konusu gelişmelerden habersiz olan İran’ın Katar’daki sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisine saldırı düzenlediğini belirtti.

İran’ın bu adımını eleştiren Trump, "İran bu durumda tamamen masum olan Katar'a akılsızca saldırmaya devam etmediği sürece, İsrail son derece önemli ve değerli olan Güney Pars Doğalgaz Sahası'na başka hiçbir saldırı gerçekleştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

“Daha önce görülmemiş güç” uyarısı

ABD Başkanı, İran’a yönelik mesajında Katar’daki enerji altyapısına yeni saldırılar düzenlenmemesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Böyle bir durum tekrarlanırsa, ABD İsrail'in yardımı ya da rızasıyla veya bu olmadan, Güney Pars doğalgaz sahasının tamamını İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle vuracak" dedi.

Bu seviyede bir yıkımın İran’ın geleceği açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirten Trump, "Ancak Katar'ın LNG tesisine tekrar saldırı düzenlenirse, bunu yapmaktan çekinmeyeceğim" ifadeleriyle uyarısını yineledi.

Bölgede tansiyon yükseldi

Dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olarak bilinen İran’daki Güney Pars sahası, hava saldırılarının hedefi oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) saldırılara sert tepki göstererek karşılık verileceğini açıklarken, gelişmelerin ardından İran’ın Katar’daki Ras Laffan bölgesine füze saldırısı düzenlediği ve bölgede yangın çıktığı bildirildi.