Londra Heathrow Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başlıyor

Londra'nın en büyük havalimanı olan Heathrow'u besleyen bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangının büyük çaplı elektrik kesintisine neden olmasının ardından, havalimanı bu gece yarısına kadar kapatılmıştı.

Uçuşlar yeniden başlıyor

Havalimanından yapılan açıklamada, bugün ilerleyen saatlerde bazı uçuşların güvenli şekilde başlayabileceği belirtildi.

Havalimanında yarın tam operasyona geçilmesi beklendiği ve yeniden bilgilendirme yapılacağı kaydedilen açıklamada, yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dilendi.

Heathrow Havalimanı, Londra'nın batısındaki bir elektrik trafo merkezinde çıkan yangın sonrası yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle kapatılmıştı.

Flightradar24 verilerine göre, bundan 1300'ün üzerinde uçuş etkilenmişti.