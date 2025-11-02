Londra treninde bıçaklı saldırı şoku: 9’u ağır 10 yaralı

İngiltere’nin Huntingdon bölgesindeki bir trende bıçaklı saldırı dehşeti yaşandı.

İngiltere Ulaşım Polisi’nden yapılan açıklamaya göre; olay Doncaster şehrinden Londra King’s Cross bölgesine giden bir trende yerel saatle 19:42 sıralarında meydana geldi.

Trendeki yolculara yönelik bıçaklı saldırı yapıldığı yönündeki ihbarı değerlendiren yetkililer, trenin acil durum kapsamında durduğu Huntingdon İstasyonu’na çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk etti.

9’u ağır en az 10 kişinin yaralı

İlk belirlemelere göre 9’u ağır en az 10 kişinin yaralandığı belirtilirken, yaralıların hastanede tedavi altına alındığı açıklandı. Terörle Mücadele Polisi’nin de dahil olduğu soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İngiltere Ulaşım Polisi Şefi Chris Casey, olayı "şok edici bir vaka" olarak nitelendirerek, "Ne olduğunu tespit etmek için acil soruşturma yürütüyoruz. Bu erken aşamada olayın nedenleri hakkında spekülasyon yapmak uygun olmaz" açıklamasında bulundu.

"Derin endişe verici"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada olayı "derin endişe verici" olarak tanımladı. Starmer, "Saldırıdan etkilenen herkesin yanındayım. Acil durum ekiplerine müdahaleleri için teşekkür ediyorum" dedi.

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ise saldırıdan "derin üzüntü duyduğunu" belirterek, olayla ilgili spekülasyonlardan kaçınılması çağrısında bulundu.

Tüm hatlar kapatıldı

Bölgede demiryolu hizmeti veren London North Eastern Railway (LNER) şirketi de yaptığı açıklamada Huntingdon'dan geçen tüm hatların kapalı olduğunu ve acil durum ekiplerinin bölgedeki olaya müdahale ettiğini bildirdi. LNER'den yolculara seyahatlerini erteleme ve istasyonlara gitmeme uyarısı yapıldı.

"Her yerleri kan içindeydi"

Gavin isimli bir görgü tanığı ise Sky News'e yaptığı açıklamada, bulunduğu vagona bir kişinin kanlar içinde girdiğini ve "Bıçakları var, bıçaklandım." dediğini aktardı. "Şüphelilerden kaçmak için bizim vagonumuza geliyorlardı. Her yerleri kan içindeydi." diyen Gavin, bu sırada trenin istasyona yanaşarak durduğunu anlattı. Gavin, vagona ilk gelen kişinin yere yığıldığını ancak istasyonda hemen ambulansa bindirildiğini de sözlerine ekledi.