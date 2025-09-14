Londra'da 150 bin kişilik göçmenlik karşıtı "Krallığı Birleştir" protestosu

İngiltere'nin başkenti Londra'da dün aşırı sağcı ve İslam karşıtı siyasi aktivist Tommy Robinson öncülüğünde ülke tarihinin en büyük aşırı sağcı protesto gösterilerinden biri gerçekleştirildi. "Krallığı Birleştir" başlıklı gösteride yaklaşık 150 bin göçmenlik karşıtı gösterici, şehir merkezine yürüdü. Polisin aşırı sağcı göstericileri, şehir merkezindeki Whitehall'da toplanan karşıt görüşlü 5 bin kadar göstericiden ayırmaya çalıştığı sırada şiddet olayları yaşandı. Londra polisi, protestoculardan bazılarının polise kabul edilemez düzeyde şiddet uyguladığını ve olaylarda 4'ü ciddi olmak üzere toplam 26 polis memurunun yaralandığını açıkladı. İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da konuya ilişkin bir açıklama yayımlayarak polis memurlarına saldıran ve suça karışan herkesin yargının tam gücüyle karşılaşacağını söyledi.

"Ülkemizi geri istiyoruz"

Beyaz arka plan üzerine kırmızı haç taşıyan İngiliz bayrağı ve İngiltere bayraklarının yanı sıra ABD ve İsrail bayraklarının da göze çarptığı gösteride bazı protestocuların ABD Başkanı Donald Trump'ın "Amerika'yı Yeniden Büyük Yap" (MAGA) şapkaları giydikleri görüldü. Göstericiler, İngiltere Başbakanı Keir Starmer aleyhinde sloganlar da atarak göçmenlerin ülkelerine gönderilmelerini talep etti. Aşırı sağcı aktivist Tommy Robinson lehine tezahüratların da duyulduğu gösteride, protestocular "Ülkemizi geri istiyoruz" sloganları attı.

Elon Musk, hükümet değişikliği çağrısı yaptı

Protesto sırasında ABD'li milyarder ve ünlü iş adamı Elon Musk da uzaktan bağlantı ile göstericilere hitap etti. İngiliz aşırı sağcı siyaset yorumcusu Katie Hopkins ve Fransız aşırı sağcı siyasetçi Eric Zemmour gibi isimlerin konuşmacı olarak davet edildikleri programdaki konuşmasında Musk, "Britanyalıların sağduyusuna müracaat ediyorum. Lütfen etrafınıza dikkatlice bakın ve şunu sorun, ‘Eğer bu böyle devam ederse, nasıl bir dünyada yaşayacağız'" dedi.

Musk, şehir merkezindeki on binlerce İngilize yönelik hitabında, "Gerçekten, İngiltere'de bir hükümet değişikliği olması gerektiğini düşünüyorum. Bekleyemezsiniz. Bir 4 yıl daha ya da bir sonraki seçim ne zamansa, o zamana kadarki süre çok uzun. Bir şeyler yapılmalı. Parlamento feshedilmeli ve yeni bir oylama yapılmalı" şeklinde konuştu.

"İngiltere'de devrim başladı"

Gösteride Tommy Robinson da kalabalığa hitap etti. Robinson, devrimin başladığını ve İngiltere'deki sessiz çoğunluğun artık sessiz kalmayacaklarını söyledi. Gösteride söz alan birçok konuşmacı, açıklamalarında 10 Eylül'de yaşadığı suikast sonucu öldürülen Amerikalı muhafazakar siyaset yorumcusu Charlie Kirk'ü andı. Gösteride Charlie Kirk anısına bir dakikalık saygı duruşu da gerçekleştirildi.

Protestoların çıkış noktası

Basın ve uzmanlar tarafından İngiltere'de yakın tarihin en büyük aşırı sağcı gösterisi olarak nitelendirilen protestonun, Etiyopyalı bir göçmenin bu ayın başında İngiltere'ye iltica başvurusu yaptıktan sonra çeşitli suçlar işlemesine yönelik farklı protestoların ardından geldiğini öne sürüyor. Söz konusu göçmen, İngiltere'ye kabul edildikten birkaç gün sonra bir kadına, ardından da 14 yaşında bir kıza cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giymişti. Bunun sonucunda ülkedeki çeşitli gruplar, göçmenlerin barındığı otellerin önünde küçük çaplı protestolar düzenlemeye başlamıştı.