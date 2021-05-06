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Londra’da AB Büyükelçiliği açılacak

Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi (EEAS) tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ve Avrupa Birliği’nin (AB) başkent Londra’da AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaştığı kaydedildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, İngiltere ile AB arasında İngiltere’nin başkenti Londra’da bir AB Büyükelçiliği açılması konusunda anlaşmaya varıldığı ifade edildi. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell ve İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab tarafından Londra’da AB Büyükelçiliği açılması konusunda yapılan  ortak açıklamaya yer verilen EEAS’ın açıklamasında, "İyi niyet ve  pragmatizme dayalı, AB İngiltere Delegasyonunu kurmak üzerinde bir  anlaşmaya varmaktan memnuniyet duyuyoruz. AB Büyükelçisi, devletlerin  misyon Başkanları ile tutarlı bir statüye sahip olacaktır. AB Delegasyonu’nun diplomatik çalışanları, adaletin etkili bir şekilde  yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda etkili bir şekilde çalışmak için  gereken ayrıcalıklara ve dokunulmazlıklara sahip olacaklardır"  ifadelerini kullandı.

Öte yandan 1 Şubat 2020 tarihinde AB’den ayrılan İngiltere ile AB  arasında aylar süren müzakerelerden sonra her iki taraf 24 Aralık 2020’de bir ticaret anlaşmasına varmıştı.