Londra'da Barbie Sergisi açılıyor

Londra'daki Tasarım Müzesi, ses getirecek bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ön izlemesi yapılan 'Barbie Sergisi', 5 Temmuz 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri ​​arasında ziyaret edilebilecek.

Oscar adayı filmlere konu olacak kadar büyük üne sahip oyuncak bebeğin 1959'dan günümüze kadar uzanan 65 yıllık tasarım gelişimini konu alan sergiye, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınının yaşanacağı tahmin ediliyor.