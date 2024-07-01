Londra'da Barbie Sergisi açılıyor
Dünya çapında üne sahip olan oyuncak bebek Barbie'nin 65 yıllık hikayesi, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Tasarım Müzesi'ndeki sergiye konu oluyor. Sergi, 5 Temmuz'da ziyaretçileriyle buluşmayı bekliyor.
AA
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Londra'daki Tasarım Müzesi, ses getirecek bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ön izlemesi yapılan 'Barbie Sergisi', 5 Temmuz 2024 - 23 Şubat 2025 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Oscar adayı filmlere konu olacak kadar büyük üne sahip oyuncak bebeğin 1959'dan günümüze kadar uzanan 65 yıllık tasarım gelişimini konu alan sergiye, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi akınının yaşanacağı tahmin ediliyor.