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Londra'da bir cadde kapatıldı

Londra'da Liverpool caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye bomba imha uzmanları sevk edildi.

Londra'da bir cadde kapatıldı
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İngiltere'nin başkenti Londra'da Liverpool caddesi polis tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. 

Bölgeye bomba imha uzmanları ve arama köpekleri sevk edilirken, polislerin caddede devriyesi sürüyor.

Londra polisinden yapılan açıklamada gelen bir bomba ihbarı üzerine caddenin kapatıldığı, bölgede çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Geçtiğimiz cuma günü sabah saatlerinde Londra'nın güneyindeki Parsons Green tren istasyonunda metro vagonuna konulan el yapımı patlayıcı infilak etmiş, olayda 30 kişi yaralanmıştı.

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