Londra'da bir kişi konsolosluk önünde Kuran yaktı!

Londra'da kimliği açıklanmayan bir kişinin Türk Başkonsolosluğu önünde Kuran yaktığı belirtildi.

Kuran yakan adama, çevrede bulunan bıçaklı bir kişinin saldırdığı görüldü.

Provokatörün, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Saldırganın ise gözaltına alındığı bildirildi.

Konuyla ilgili video, sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Videoda, sırt çantalı kapüşonlu bir kişinin elinde bulundurduğu bir kitabı yaktığı görülüyor. Kuran yakan kişiye, çevrede bulunan bir adamın tekme attığı anlar da ekranlara yansıyor.

ICYMI: Man burns Quran outside London Turkish Consulate, gets stabbed, spat on and kicked by the knifeman



The demonstrator was rushed to the hospital after the attacker was detained pic.twitter.com/jrO4GZZhzL