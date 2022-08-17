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Londra'da metro istasyonunda yangın

Londra'da metro istasyonunda çıkan yangına çok sayıda itfaiyeciyle müdahale edilirken metro seferleri durduruldu, bazı binalar tahliye edildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Southwark semtinde bulunan metro istasyonunda yangın çıktı.

İstasyondan duman yükselirken, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Southwark ve London Köprüsü istasyonları kapatıldı, metro seferleri durduruldu. Bazı binalar tahliye edilirken, yoğun duman nedeniyle bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi. 70 itfaiyeciyle yangına müdahale sürüyor.

 