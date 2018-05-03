Londra'da patlama: 30 kişi yaralı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Yahudi sokak festivalinde meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı.
İngiltere'nin başkenti Londra'nın kuzeyindeki Stamford Hill bölgesinde meydana gelen patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre 30'a yakın kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlamanın, bölgede yapılan bir Yahudi sokak festivalinde meydana geldiği, festivalde sokakta yakılan şenlik ateşinin patladığı belirtiliyor.
Nedeni henüz bilinmeyen patlamanın şenlik ateşine parlayıcı bir madde veya cep telefonu benzeri elektronik bir cihaz atılması sonucu yaşandığı tahmin ediliyor.
Yaralıların birçoğunun yüzlerinde yanıklar oluştuğu ifade edilirken, olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi.
Ayrıntılar geliyor...