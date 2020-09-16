Londra'da sokağa çıkma yasağı ihtimali

16 Eylül 2020

Birleşik Krallık kamu sağlığı kurumunun Londra yetkilisi Kevin Fenton Londra'da COVID-19 salgınının ikinci dalgası ile mücadele etmek için sokağa çıkma yasağı ilan edilebileceğini söyledi.

Evening Standard gazetesinin haberinde Fenton'un "Yerel bazda sokağa çıkma yasakları uygulanmak zorunda kalınabilir" dediği ifadesi yer aldı.

Fenton, okulların yeniden açılmasıyla yaklaşık 500 bin öğrencinin Londra'ya geleceğini ve kentin haftalık test kapasitesinin 150 bin olduğunu söyleyerek, bölge halkını dikkatli olmaya çağırdı.

Yerel bazda da olsa sokağa çıkma yasaklarının tercih edilmediğini ve durumu kontrol altında tutmak için alınabilecek pek çok önlem olduğunu ifade eden Fenton, "Bu yüzden kamuya açık alanlarda geçirilecek sürelere kısıtlama getirilebilir ve böylece enfeksiyonların önüne geçilebilir" dedi.