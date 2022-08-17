Londra'daki yangın kontrol altında

İngiltere'nin başkenti Londra'nın merkezindeki Southwark semtinde bulunan metro istasyonu yakınındaki bisiklet parkında yangın çıktı.

Park yerinin içerisinde çıkan yangının giderek büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken Southwark ve London Köprüsü istasyonları trafiğe kapatıldı, metro seferleri de durduruldu. Çevrede bulunan bazı binalar tahliye edilirken, bölgede yaşayanların pencerelerini ve kapılarını kapalı tutmaları tavsiye edildi.

Yangın, Londra İtfaiye Teşkilatı'nın çalışmaları sonucunda kontrol altına alınırken, itfaiye ekibinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Yangının metro istasyonu yakınındaki park halinde bulunan bisikletlerin bataryalarından kaynaklanmış olabileceği ifade ediliyor.