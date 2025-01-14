Los Angeles yangınlarında elektrik dağıtım şirketine dava açıldı

ABD merkezli elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresindeki yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanlarından kaynaklandığı iddiasıyla mahkemeye verildi. Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesi'nde dava açıldığı bildirildi.

Tanıklar ifade verdi

Dava dosyasında, Southern California Edison'a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gören çok sayıda tanığın ifadelerine yer verildi. Ayrıca bu olayın görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı belirtildi. ABD basını, şirketin bu dava ile Los Angeles çevresinde çıkan yangınlarla ilgili olarak açılan ilk davayla karşı karşıya kalabileceğini aktardı.

'Herhangi bir anormallik tespit edilmedi' açıklaması

Şirketin ana kuruluşu Edison International’ın Üst Yöneticisi Pedro Pizarro, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "Los Angeles bölgesindeki Eaton yangınının başlamasından önceki saatlerde ekipmanlarında herhangi bir anormallik tespit edilmediğini" ifade etti.

Los Angeles genelinde 7 Ocak akşamı başlayan yangınlar, güçlü rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Şimdiye kadar 37 bin dönümden fazla alanın kül olduğu ve yangınlarda 24 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Ayrıca yaklaşık 150 bin kişinin tahliye edildiği, 12 binden fazla yapının ise hasar gördüğü ya da kullanılamaz hale geldiği bilgisi paylaşıldı.