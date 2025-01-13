Los Angeles'ta 150 bin kişiye tahliye emri... Yangınlarda ölü sayısı artıyor

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu, devam eden yangınlarla ilgili güncel ölüm sayısını kamuoyuyla paylaştı. Elde edilen verilere göre, hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 24’e yükseldi. Eaton bölgesinde 16 kişi, Palisades’te ise 8 kişi yaşamını yitirdi.

150 bin kişiye tahliye emri

Açıklamada, halen 16 kişiden haber alınamadığı ve bu sayının ilerleyen günlerde artma ihtimalinin olduğu ifade edildi. Ayrıca, yaklaşık 150 bin kişiye tahliye emri verildiği ve tahliye edilen 700’den fazla kişinin geçici barınma alanlarına yerleştirildiği aktarıldı.

Yetkililer, kayıp kişilerin bildirilmesi için bir merkezin kurulduğunu ve tahliye edilenlerin evlerindeki hasar durumunu kontrol edebilecekleri çevrim içi bir veri tabanının oluşturulduğunu belirtti.

Ulusal Meteoroloji Servisi uzmanları ise rüzgarın yangını daha da şiddetlendirebileceği ve bu durumun 15 Ocak’a kadar devam edebileceği konusunda uyardı.