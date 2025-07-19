Los Angeles'ta araç kalabalığa daldı: 4'ü ağır, 20 yaralı
ABD’nin Los Angeles kenti bugün, onlarca kişinin yaralandığı ciddi bir olaya sahne oldu. Bir aracın kalabalığa dalması sonucu 20’den fazla kişi yaralanırken, 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi.
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ABD'nin Los Angeles kentinde bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu, 4'ü ağır 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Los Angeles İtfaiyesinden yapılan yazılı açıklamada, Holywood bölgesindeki Santa Monica Bulvarı'nda bir aracın kalabalığın içine girdiği belirtildi.
Olayda 4'ü ağır, 20'den fazla kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, olayla ilgili daha fazla detay paylaşılmadı.