Los Angeles'ta yangın yeniden başladı! 30 bin kişiye tahliye emri

ABD'nin Los Angeles kentinde 7 Ocak'ta başlayan ve 5 bölgeyi küle çeviren korkunç yangında en az 28 kişi yaşamını yitirmiş, maddi kayıp 250 milyar doları aşmıştı. Alevler günler sonra kontrol altına alınırken, bugün korkulan oldu ve yangının yeniden başladığı bildirildi. Castaic Gölü çevresinde birkaç saat önce çıkan yeni yangın kısa sürede 3 bin hektardan daha fazla bir alana yayıldı.

30 binden fazla kişiye tahliye emri

Bölgedeki 30 binden fazla kişi için tahliye emri çıkarılırken 20 binden fazla kişi için ise tahliye uyarısı yapıldı. Uyarılarda yangının hayati tehlike yarattığı belirtilirken bazı alanların halkın erişimine kapatıldığı duyuruldu.

'Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı'

Los Angeles'ta iki haftadan uzun süre önce 6 ayrı bölgede başlayan yangınlardan Palisades bölgesindekinin, bugün itibarıyla yüzde 70'inin, Eaton'dakinin ise yüzde 95'inin kontrol altına alındığı kaydedildi.

Yangına ilişkin açıklama yapan itfaiye yetkilisi Anthony Marrone, rüzgarların yangının ilk çıktığındaki kadar kuvvetli olmadığının altını çizerek "Şu anda bulunduğumuz durum, çok daha farklı." ifadesini kullandı.